Agüero: – Flesteparten av spelarane er redde

sport

Fredag held dei 20 Premier League-klubbane eit nytt videomøte for å diskutere koronasituasjonen og vegen vidare mot ein retur til fotballbanene. Trening 18. mai og kampar frå 8. juni er datoar som har vore nemnde hyppig i britiske medium den siste tida, men enn så lenge er ikkje noko avklart.

Agüero held seg i all hovudsak heime saman med sambuaren sin. I eit intervju med den argentinske TV-kanalen El Chiringuito, attgjeve av BBC, gjer han det klart at særleg dei spelarane som har familiar, fryktar for å pådra seg smitte når Premier League-fotballen kjem i gang igjen.

– Flesteparten av spelarane er redde fordi dei har barn og familie. Det blir sagt at det er menneske som har det (koronasjukdom) utan å ha symptom, og likevel kan smitte deg. Difor held eg meg her heime. Kanskje har eg sjukdommen utan å vite det, seier Agüero.

– Eg er redd, men eg er her berre saman med kjærasten min, og eg kjem ikkje til å vere i kontakt med andre. Eg har låst meg inne i huset, og den einaste personen eg kan smitte, er kjærasten min, held den argentinske målsniken fram.

Strengt treningsregime

Premier League-fotballen har vore på pause sidan første del av mars. Agüero seier at han og lagkameratane kjem til å vere nervøse og ekstra forsiktige når dei får beskjed om å komme tilbake til treningsfeltet.

– Når éin person blir sjuk, kjem vi til å tenkje «å, kva skjer her?". Eg håper ein kjem opp med ein vaksine snart, så alt dette kan ta slutt.

Det skal vere laga strenge retningslinjer for korleis treningsøkter skal føregå når PL-klubbene får klarsignal til å starte opp igjen. Ifølgje BBC må spelarane bruke ansiktssmaskar heile tida, og dei får ikkje ete eller dusje på treningsanlegga.

Det ligg òg an til at spelarane skal testast for koronavirus to gonger i veka fram mot ein eventuell restart av ligaen.

(©NPK)