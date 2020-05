Ødegaard & co. får ikkje spele cupfinale for tomme tribunar

sport

Det spanske fotballforbundet seier at den spanske cupfinalen ikkje kjem til å gå for tomme tribunar, sjølv om det betyr at finalen ikkje kan spelast før neste år.

Begge baskarklubbane har lagt inn eit ønske om å vente med finalen til alt er tilbake til det tilnærma normale etter at koronapandemien har roa seg. Dei ønskjer å vise seg fram for sine eigne.

Det spanske fotballforbundet har oppfylt ønsket og seier at det einaste vilkåret er at finalen for 2019/2020-sesongen blir spelt før finalen for 2020/2021-sesongen.

Den spanske cupfinalen skulle eigentleg ha vore spelt i Sevilla 18. april, men til liks med det meste av fotball måtte han avlysast.

Det er heller ikkje klart når den spanske seriefotballen kan starte igjen. La Liga har trua på at det kan skje i juni. Spelarane skal testast for koronaviruset frå og med tysdag, og dermed kan dei returnere til trening for første gong på to månader om det viser seg at dei er symptomfrie og har testa negativt.

Reglane for trening er strenge. Berre seks spelarar kan vere på banen samtidig.

