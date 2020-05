Haaland imponerte trenar: – Han er som skapt for Real Madrid

sport

Macek er trenar for det slovakiske U18-landslaget. I fjor haust hospiterte han i trenarteamet til Salzburg. Der fekk han rikeleg høve til å ta Haaland nærare i augesyn – før nordmannen vart ein av Europas heitaste spissar.

I eit intervju med den spanske storavisa AS er Macek tydeleg på at han såg ei kommande stjerne i emning. Blant det som imponerte han aller mest var Haalands dedikasjon og harde arbeid.

Den slovakiske landslagstrenaren illustrerer det med å fortelje følgjande historie:

– Eg skal fortelje ein anekdote. I Salzburg hadde han ein kjærast som skulle besøkje han. Eit par dagar seinare reiste ho tilbake fordi han hadde sagt til henne at han måtte konsentrere seg om fotballen, seier han til AS.

Madrid-vare

Haaland presenterte seg for Fotball-Europa med strålande spel både i den austerrikske ligaen og meisterligaen i fjor haust. Ved nyttår vart rogalendingen henta til Borussia Dortmund.

Der har han helde fram med å skåre på bestilling. Det har ytterlegare forsterka stjernestatusen. No går det knapt ein dag utan at måltjuven blir nemnd som aktuell for endå større klubbar.

Macek ser ikkje bort frå at ferda går vidare om ikkje lenge.

– Held han fram å utvikle seg slik han gjer, vil vi heilt sikkert raskt sjå han i ein større klubb som (Real) Madrid. Dei beste har alltid spelt i Madrid, og Haaland er blant dei. Han er utan tvil ein fotballspelar som er skapt for Madrid, seier slovaken.

Macek trekkjer i intervjuet òg ein parallell til ein annan stor måltyv i internasjonal fotball.

– Han er ein moderne Ibrahimovic. Eg vil seie at han er mykje betre i rørslene sine, mykje kvikkere, seier han.

Ekstraordinær

Tida som trenarhospitant i Salzburg overtydde den slovakiske U18-en om Haalands kvalitetar.

– Han var ein gut som jobba som ein fullvoksen proff. Han er veldig klar på kva som er målet, seier Macek til AS.

Haaland harde arbeid blir trekt fram som sjeldan vare.

– Han jobbar så mykje på eiga hand for å bli betre. Han fortalde meg at han tek 1.000 situps og 300 press-ups dagleg heime, seier Macek, som også så Haaland i aksjon med det norske U21-landslaget mot Slovakia allereie i mars i fjor.

Det han fekk sjå der får merkelappen «ekstraordinært».

