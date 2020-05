Kirkevolds klubb konkurstrua

sport

Til så lenge er målet for klubbane i den danske toppdivisjonen at ein startar opp igjen etter koronapausen med kampar frå 29. mai. Dersom statsminister Mette Frederiksen ikkje gir klarsignal, kan det bety ordentleg trøbbel for Hobro.

– Om vi ikkje kjem i gang med å spele igjen, blir vi ramma verkeleg hardt. Vi mistar tre millionar kroner i TV-pengar. I tillegg mistar vi millioninntekter frå sponsorane våre og rykkjer ned til Danmarksserien (nivå fire), seier styreleiaren til klubben Lars Kühnel til avisa Ekstra Bladet.

Norske Pål Alexander Kirkevold er spiss i klubben. Han kan bli nøydd til å sjå seg om etter ein ny arbeidsgivar dersom Hobro taper ytterlegare inntekter.

– Det ville jo bety at vi blir nøydde til å fristille alle spelarane og starte heilt frå starten med eit amatørlag. Eg kan ikkje førestille meg noko meir katastrofalt. Men vi gir ikkje opp utan kamp, seier Kühnel.

(©NPK)