Sørloth takka for karantene-telefonen frå statsråden: – Viser at han bryr seg

Sørloth har skåra på bestilling etter overgangen til tyrkisk fotball og er brennheit i det nye heimlandet sitt. Etter å ha opphalde seg i Noreg dei første vekene etter at viruspandemien sette fotballen på pause, var Sørloth tilbake på tyrkisk jord 22. april.

Då vart måltjuven umiddelbart plassert i karantene, i tråd med restriksjonane det tyrkiske innanriksdepartementet har innført for personar som kjem frå utlandet.

I karanteneperioden held 24-åringen til i fasilitetar knytte til Tyrkias departement for ungdom og idrett, og førre veke tok idrettsminister Mehmet Muharrem Kasapoğlu kontakt per telefon.

I eit intervju med det tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu takkar Sørloth for oppfølginga han har fått.

– Han lurte på korleis eg hadde det, og om eg trong noko. Eg er svært takksam. Det viser at han bryr seg om idrettsutøvarar. Han er ein veldig vennleg person. Det var ein hyggjeleg telefonsamtale, seier Sørloth

Prøvar å trene

Nordmannen sit framleis i karantene i Trabzon. Der prøver han etter beste evne å halde oppe eiga fysisk form. Treningsmoglegheiter har han.

– Fasilitetane er sjølvsagt ikkje så gode som heime, men eg forventa meg heller ikkje så mykje. Eg prøver berre å fullføre karanteneperioden på lik linje med alle andre, seier Sørloth og legg til at han har fått utlevert eit treningsapparat som gir høve til å trene uthald.

– Eg prøver òg å trene litt ved å gjere pushups og situps, seier måltyven.

Trønderen røper òg at han har prøvd å skjerme seg sjølv og ikkje konsumere alt som blir skrivne i media om virusutbrotet. Det grunngjev 24-åringen med at han vil unngå at situasjonen påverkar han mentalt.

Viser til styresmaktene

Kommande onsdag er karanteneperioden til trønderen over. Då returnerer han til trening med lagkameratane. Samtidig er det ikkje snakk om fellestreningar i første omgang.

– Vi skal starte opp med trening i små grupper denne veka, seier trønderen i intervjuet med Anadolu.

Når fotballen i Tyrkia kan byrje å rulle igjen er uvisst. Sørloth vil ikkje meine noko om det.

– Det er ikkje rett å spekulere om desse tinga. Vi må la det vere opp til styresmaktene. Dei kjem til å ta den rette avgjerda, seier Trabzonspor-profilen.

Sørloth er toppskårar i den tyrkiske superligaen med 19 fulltreffarar på dei 26 serierundane som så langt er spelte. Trabzonspor toppar tabellen på betre målskilnad enn Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

