Stortalentet Brynhildsen klar for Molde

sport

Det er Molde som stadfestar overgangen på nettsidene sine måndag.

Brynhildsen har kampar for fleire aldersbestemte landslag og blir spådd ei lysande framtid på fotballbana. Han har signert ein to og eit halvt år lang avtale med romsdalsklubben.

Moldes administrerande direktør Ole Erik Stavrum stadfestar at det har vore jobba med å hente Brynhildsen sidan desember 2018. Fleire bod skal vere lagt inn utan å kome til semje med Stabæk.

– Vi er veldig glade for at det no er klart med Ola, vi har jobba med dette veldig lenge. Ein spelar som passar godt inn, som vi tenkjer her i Molde FK, fin alder og videresalgspotensial, seier Stavrum.

– Eg gler med til å spele for Molde Fotballklubb, det blir stort. Gleder meg til å møte gutane, og vi kjem til å ta Eliteserien med storm i år òg, seier Brynhildsen sjølv.

(©NPK)