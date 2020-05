Britisk minister: – Premier League-kampar vil løfte nasjonen

sport

Den engelske eliteserien arbeider med planar om å starte treningsaktiviteten igjen så snart styresmaktene lettar på restriksjonane. Håpet er å kunne spele kampar igjen frå 12. juni.

Fotballen har vore sett på vent sidan 13. mars, og det er 92 seriekampar igjen å spele i Premier League.

Somme meiner at planane om å starte opp igjen er forhasta i eit land som no har dei nest høgaste dødstala i viruspandemien etter USA. I Frankrike og Nederland har ein allereie gitt opp å spele sesongen ferdig.

Raab ser likevel med blide auge på «Project Restart» i den engelske eliteserien.

– Eg meiner at det vil løfte stemninga i nasjonen. Folk ønskjer at folk skal komme tilbake til jobbane sine, at barna skal komme tilbake til skulen, men dei ønskjer òg å sjå idrett igjen, sa Raab på den daglege pressekonferansen om virussituasjonen.

– Eg veit at styresmaktene har hatt konstruktive møte med idrettsorganisasjonane for å planleggje korleis utøvarane kan byrje å trene igjen under trygge forhold.

Raab understreka at idretten berre kan komme i gang igjen når føresetnadene er oppfylte.

– Eg kan fortelje at kulturministeren har arbeidd med ein plan for å avvikle idrett utan tilskodarar når vi kjem til fase to i gjenopninga av samfunnet, sa han.

– Nøkkelpoenget er at vi berre kan gjere det når dei medisinske og vitskaplege rådgivarane meiner at det kan gjerast trygt og berekraftig, men det er noko vi aktivt vurderer.

(©NPK)