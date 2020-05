Slik blir sykkelsesongen – Kristoff prioriterer klassikarane

sport

Det vart klart då Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) tysdag offentleggjorde den reviderte sykkelterminlista.

Dei tre Grand Tour-ritta i Frankrike, Spania og Italia blir avvikla på berre 71 dagar, og Giro d'Italia og Vuelta a España kjem til å overlappe slik at ingen kan delta i begge. Fleire av dei gjævaste éindagsklassikarane, dei såkalla monumenta, kolliderer òg med desse ritta.

UAE-proffen Alexander Kristoff veit ikkje no om han kjem til å sykle ein Grand Tour, men han ser langt på veg bort frå Giro d'Italia.

– Eg ønskjer å køyre klassikarane, og då blir det sannsynlegvis ikkje Giroen, for den krasjar med Flandern rundt, seier Kristoff til NTB.

– Eg må køyre eit opplegg der eg får med meg den veka i Belgia (Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen og Ronde van Vlaanderen). Det er dei løpa eg presterer best i, så då blir det eit naturleg sesongmål for meg, legg han til.

Fram og tilbake

Det er tidlegare kjent at 2020-utgåva av Tour de France er planlagd avvikla frå 29. august til 20. september. Giro d'Italia skal gå frå 3. til 25. oktober, og allereie 20. oktober går startskotet for Vuelta a España. Målgangen er 8. november.

Det betyr at rittet blir korta ned med éi helg. Mellom anna er det vedteke at starten ikkje kan gå i Utrecht i Nederland, slik planen opphavleg var.

Endringane i sykkelkalenderen gjer at Tour de France likevel kan bli aktuelt for Kristoff, som i utgangspunktet var plukka ut til å sykle Giroen i staden.

– Viss laget vil sende meg til Tour de France, så stiller eg der. Det krasjar ikkje med dei andre løpa eg deltek i. Men Tour de France er viktigare for laget enn for meg, og laget må velje kven dei skal byggje opp rundt, seier han.

– Alle ryttarane får jo løp i haust, og ein må bruke alle. Slik sett er vi i ein god posisjon fordi vi har så stor stall. Laga med færre ryttarar kan nok få problem, seier Kristoff om den tettpakka haustsesongen.

Bianchi-start

Den utsette sykkelsesongen startar opp med Strade Bianchi 1. august, og det siste enkeltrittet er monumentet Il Lombardia 31. oktober.

Dei store etapperitta kolliderer òg med fleire store éindagsritt. Liège-Bastogne-Liège går 4. oktober, medan Ronde van Vlaanderen er lagt til 18. oktober. Paris-Roubaix går éi veke deretter.

Av dei andre sykkelmonumenta går Milano-Sanremo 8. august. Det rittet vann Kristoff i 2014. Han har òg vunne Ronde van Vlaanderen og er regjerande meister i Gent-Wevelgem.

Stavanger-mannen håpar på ei avklaring om haustsesongen i løpet av mai.

– Eg trur det kjem rimeleg kjapt. Eg trur nok laga har møte no, og eg håper å få ein plan innan eit par veker.

Samtalar

UCI opplyser at både ryttarar, lag og arrangørar har vore involverte i samtalane den siste tida. Samtidig blir det understreka i ei pressemelding at datoane som er klare no, kan bli endra dersom virussituasjonen tilseier det.

– Vi har sett saman ei solid, attraktiv og variert ny terminliste som er så realistisk som råd, seier UCI-president David Lappartient.

Seks av sykkelritta som så langt er utsette, blant dei Sveits rundt, er avlyste og får dermed ingen plass på den reviderte terminlista.

Sykkel-VM blir køyrt som planlagt i Aigle-Martigny i Sveits i perioden 20. til 27. september, altså rett etter Tour de France. Ingen verdstourritt er lagt til same periode.

Helga 20. til 23. august er sett av til nasjonale meisterskap. NM er flytta og blir arrangert på Ringerike.

Også dei beste kvinnelege syklistane i verda innleier sesongen med Strade Bianchi 1. august.

