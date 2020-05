Spelarar og trenarar i Eibar fryktar smitte

sport

– Vi er redde for å starte med aktivitet der vi ikkje vil vere i stand til å etterleve den første tilrådinga frå alle helseekspertar, nemleg fysisk distanse, står det i ei felles erklæring frå spelarar og trenarar i den baskiske klubben.

– Vi er urolege for at vi ved å gjere det vi elskar mest kan bli smitta sjølve, deretter smitte familiane og vennene våre og bidra til ei ny epidemibølgje med dei forferdelege konsekvensane dette vil føre med seg for folk.

Klubbleiinga har avslått å kommentere utspelet, men gjorde det klart at treningane denne veka skal gjennomførast som planlagt.

– Tryggare enn å gå i butikken

– Sjølvsagt forstår vi at folk har ulike kjensler, og at frykt er blant desse, heiter det i ei fråsegn frå ligaen.

– Vi opplever tider verda ikkje har sett før, men vi har mange tiltak som skal sørgje for trygg og kontrollert oppstart av fotballaktivitetane. Det å spele fotball kjem til å vere tryggare enn å gå i daglegvarebutikken eller på apoteket, seier La Liga.

Eibar-spelarane innleier erklæringa si med at dei saknar fotballen.

– Vi brenn for fotballen, og ikkje noko begeistrar oss meir enn å kunne spele kampar og glede publikum. Utan fotball føler vi oss tomme, slik tribunane dessverre vil vere i tida som kjem. Utan tilhengjarane mistar fotballen essensen, skriv dei.

Privilegerte

– Som store delar av samfunnet er vi opptekne av helsesituasjonen. Millionar av arbeidarar har vendt tilbake til jobbane sine med mindre merksemd og mindre medisinsk oppfølging enn oss. Det er ikkje rettferdig, og vi veit at vi er privilegerte, men likevel er vi redde.

Det er ikkje fastsett nokon dato for oppstart av kampar i Spania, men styresmaktene har opna for at individuell trening kan takast opp att denne veka etter at spelarane har vore testa for viruset. Det skal vere sosial distanse på treningsfeltet. Tanken er å spele kampar igjen ein gong i juni, men utan tilskodarar.

Eibar var på 16.-plass, eit par poeng føre nedrykksplassen, då sesongen vart avbroten i mars.

