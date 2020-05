Supporterane samla inn kvart million til eliteserieklubb

sport

Supporterane har den siste tida gjennomført eit spleiselag for å gi eliteserieklubben ei økonomisk handsrekking under viruskrisa. Sluttsummen vart på 251.200 kroner.

– Vi ønskjer å støtte KBK, uansett om vi er på stadion eller no som vi må vere heime i stova vår. Vi sette eit hårete mål om å få inn 60 000. Givargleda og resultatet vart over all forventning, seier supporterleiar Kristin Hjeldnes til nettsidene til klubben.

Dagleg leiar Kjetil Thorsen er takksam for gåva.

– Dette er heilt fantastisk! Klubben er i ein veldig krevjande situasjon, og då er denne innsamlinga initiert av dykk i Uglan ein enorm motivasjon for alle i klubben til å stå på kvar einaste dag, seier han.

Det er framleis usikkert når eliteseriesesongen kan starte.

