Ødegaard tilbake for virustest – 53 dagar borte frå treningsanlegget

sport

Det skriv fleire spanske medium. Det er 53 dagar sidan sist spelarane var på treningssenteret Zubieta. Dei som er friskmelde etter testinga, kan starte opp med trening i mindre grupper frå fredag.

Spanske fotballstyresmakter ser for seg å få i gang La Liga for tomme tribunar i juni, men det er framleis stor uvisse knytt til gjennomføringa av sesongen.

Real Sociedad ligg på fjerdeplass på tabellen, og den posisjonen betyr Champions League-spel til hausten.

Real Sociedads cupfinale mot Athletic Bilbao skulle vore spelt i april, men er utsett på ubestemt tid. Det er no bestemt at kampen går med tilskodarar i Sevilla, og dermed tyder det på at cupfinalen tidlegast blir spelt i august.

(©NPK)