Birken-arrangøren augnar løpefest – vil ta vare på smittevernet

sport

Helsestyresmaktene har vedteke at alle store arrangement som samlar over 500 personar er forbodne til 1. september. Det har ramma mellom anna Birken-arrangøren.

Birkebeinerrennet er for lengst avlyst, og førre veke vart det konkludert med at 2020-utgåva av Birkebeinerrittet òg blir offer for viruset. 9.000 deltakarar skulle vore på start i terrengsykkelrittet som allereie var flytta éin gong – til 29. august.

Flytta er òg Birkebeinerløpet. Det skulle gått i juni, men står no på terminlista 5. september, berre fem dagar etter at regjeringa kan ha opna for store arrangement igjen. Arrangørane i Birken AS håper å kunne gjennomføre løpefesten der 8.000 deltakarar er venta påmeldt.

– Vi trur Birkebeinerløpet er mogleg å gjennomføre med det ein forventar av smitteverntiltak, samanlikna med eit ritt, seier dagleg leiar Eirik Torbjørnsen til NTB.

Vil ha signal før sommaren

Han er samtidig tydeleg på at det naturleg nok heftar ei viss uvisse ved arrangementet.

– Det er ikkje hundre prosent sikkert at det blir ei opning for store arrangement til hausten, så alle arrangørar tek ein viss risiko, men terrengløpet er eit løp som i utgangspunktet går på Lillehammer-sida og har litt enklare logistikk. Det er eit mindre apparat vi set i sving for å planleggje for det, seier Torbjørnsen.

Birken-sjefen er samtidig klar på at det i god tid må komme signal frå regjeringa med omsyn til moglegheita for gjennomføring.

– Vi håper at vi vil få ei avklaring frå styresmaktene kva gjeld resten av året, altså frå september og ut, før vi tek sommarferie. Det trur eg veldig mange som arrangerer idrettsarrangement og kulturarrangement forventar, seier Torbjørnsen.

Etter to avlyste kjempearrangement så langt i 2020, kryssar han fingrane for at ikkje òg løpefestivalen går i vasken. Avgjerda om å stryke rittet frå kalenderen var tung å ta, sjølv om Birken-arrangøren forstår avgjerda til styresmaktene om å forlengje arrangementsforbodet.

– Det var trist og leit. Vi er leie oss på vegner av alle dei mange tusen deltakarane som har Birken som målet sitt, seier Torbjørnsen.

Millionkompensasjon

Avlysningane av langrennet og sykkelrittet får òg økonomiske konsekvensar for Birken-arrangøren. For å kompensere for tapte inntekter rundt langrennet vart det søkt om 2,1 millionar i kompensasjon frå kulturminister Abid Rajas første krisepakke til idretten.

– Det er ein nøktern sum, seier Torbjørnsen.

Han reknar med at det på same måte blir kompensert for inntektstap rundt arrangement som var tenkte avvikla etter 1. mai. Den første pakken til styresmaktene galdt mars og april.

– Vi forventar at det blir ei kompensasjonsordning to som gjeld arrangement som er tvinga nedstengt, og då skal vi i utgangspunktet klare oss likviditetsmessig viss den har nokolunde same innretning som den første, seier Torbjørnsen.

Førebels er det ikkje framlagt nokon ny krisepakke til idretten. Kulturminister Abid Raja varsla samtidig tysdag at det kjem informasjon til idretten om ei ny innretning på den første støtteordninga innan framlegginga av revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

(©NPK)