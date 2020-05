Brot for Klæbo: – Eg skulle gjerne sett at sesongen hadde starta litt betre

sport

Det var på Instagram 1. mai at langrennsesset kunne fortelje at han hadde vore uheldig igjen. Denne gongen var uhellet ute då han spelte basketball.

Han følgde opp med å fortelje om skaden på sin eigen YouTube-kanal.

Då var det ikkje klart om langrennsstjerna hadde pådrege seg eit brot eller ikkje. No er den vesle tvilen rydda av vegen.

– Eg får berre innfinne meg med å måtte vere litt meir forsiktig i tida som kjem. No ser eg framover. Eg har allereie starta oppkøyringa mot ein ny sesong, sjølv om eg gjerne skulle ha sett at den starta litt betre, seier 23-åringen i ein e-post til NTB.

Påverkar treninga lite

Pappa og manager Haakon Klæbo seier til NTB at Klæbo var ute på skitrening onsdag, men at det vil ta tid før skaden er lækt.

– Han må berekne 3–4 veker før brotet er lækt 100 prosent. Dette vil mest sannsynleg ikkje påverke treninga så veldig mykje, seier Haakon Klæbo.

Uansett skulle sjølvsagt teamet gjerne ha vore skaden forutan.

– Eg skulle gjerne sett at vi var dette forutan, men ein kan ikkje bekymre seg over ting ein ikkje får gjort noko med. Forhåpentlegvis har Johannes lært at han bør halde på med det han er god til, og ikkje drive å teste ut nye idrettar, seier pappa Klæbo.

Andre gong

Det er andre gongen i løpet av tre månader at langrennsløparen frå Trondheim har pådrege seg brot i ein finger.

Tidleg i februar øydela han ein annan finger på same hand etter å ha slått laus på ei boksemaskin. Det kosta han mellom anna verdscuprenna i Falun.

Han var tilbake til SkiTour 2020 seinare i månaden, men var ikkje i slag i dei første renna. Men det tok ikkje lang tid før han var tilbake i tilnærma godt slag og han vann etappar seinare i same tour.

