E-sporten vel utlandet

sport

– Vi vil gjerne ha eit samarbeid med NIF, men dei har lukka døra. Difor måtte vi gjere noko for å skaffe middlar nok til å utvikle vår eigen organisasjon, og verdsetje folk, seier generalsekretær Jack Holand i e-sportsforbundet til VG.

Det ein mellom anna ikkje kan bli samde om er ifølgje Holand kva slags dataspel den tradisjonelle idretten kan godta. Fotballspelet FIFA er greitt, medan skytespill som Fortnite og Counter Strike har valdselement som IOC ikkje vil ha med.

Per Tøien, idrettspolitisk talsperson i idrettsforbundet, meiner at Holand er unyansert. Prosessen med idrettsforbundet har ifølgje Tøien handla om heilt andre saker enn kva type spel som skal inkluderast, og at NIF ikkje har lukka døra for e-sport.

– Idrettsstyret har ikkje vurdert om e-sportsforbundet bør takast opp som særforbund. Slike avgjerder er det idrettstinget som må gjera, seier Tøien til avisa.

(©NPK)