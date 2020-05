Fotballfolket sitrar før Rajas oppdatering: – Vi har eit stort håp

sport

Norges Fotballforbund ønskjer som kjent å starte opp med ordinær trening neste veke, for så å kunne opne fotballsesongen frå 15. juni. Difor blir det knytt stor spenning til kva kulturminister Abid Raja (V) skal leggje fram på pressekonferansen der styresmaktene kjem med oppdaterte virustiltak og retningslinjer.

Først og fremst ønskjer fotballklubbane å få fastsett ein dato for når dei kan komme i gang med fotballen igjen.

– Det viktigaste er å kome i gang. Det er ekstremt viktig for klubbane å få spele kampar, særleg med tanke på medieavtalen. Det som ligg der av avgrensingar for korleis vi kan bevege oss og slikt, det får vi berre ta med på kjøpet, seier Mjøndalen-trenar Vegard Hansen til NTB.

– Kva forventningar har du til det nye rådet frå styresmaktene?

– Vi har eit stort håp om at vi kan byrje å trene med kontakt om ikkje så lenge. Og så trur vi at det kjem ein plan for oppstart av ein serie, anten det blir 15. juni eller seinare. Eg synest alle signal no tyder på at det skjer noko, og at det blir ein anna type pressekonferanse no enn for ei veke sidan, held Hansen fram.

Treng inntekter

Dagleg leiar John Harald Log i FK Haugesund er òg svært spent på kva som kjem frå Raja rundt ein mogleg fotballoppstart. Han seier det å få ein dato for når det kan spelast fotballkampar igjen, er avgjerande for økonomien i klubben.

– Det er det som er viktig for oss. Det kjem ingen pengar inn til oss ved at vi byrjar å trene. Men når vi speler kampar, då leverer vi varer. Då har vi noko vi kan selje og som vi kan få noko igjen for frå samarbeidspartnarane våre. Ei stor bedrift som ikkje kan levere varet, ho slit.

– Vi må ha noko å forhalde oss til. Eg vil ikkje seie at eg reknar med at det kjem noko i morgon (torsdag), men eg håper det kjem noko positivt, seier Log.

Han understrekar at FKH følgjer råda som kjem frå styresmaktene uansett, men at dei håper på «grønt lys» for fotballkampar.

– Set ut frå ståstaden vår, så ønskjer vi jo å komme i gang. Men ein må jo sjå alt under eitt her. Vi må forhalde oss til at det er ein pandemi i verda. Samtidig har eg tillit til at folk i styrande organ har kunnskap nok til å gjere dei rette vala.

Krevjande reglar

Kulturminister Raja har fått mykje kritikk frå både politikarar og idrettsleiarar for at han har halde fotballen på pinebenken så lenge. No som det ser ut til at eliteseriestarten kjem nærare, gler spelarar, trenarar og støttespelarar seg til å kome i gang, fortel Hansen og Log.

– Vi har snakka med spelarane regelmessig, og dei har vore ved godt mot, og det har ikkje vore noka frykt å spore. No har vi gått lenge og sparka oss sjølve i beina. Det skal bli veldig godt å kome i gang, seier Mjøndalen-trenaren.

Han seier samtidig at det blir krevjande nok å følgje NFFs detaljerte regelforslag for gjennomføring av både trening og kampar.

– Det er eit stort ansvar som ligg på oss som klubb. Det er ikkje noko problem med ressursar til å handtere det, men det gir jo ein heilt ny kvardag og ein ny måte å jobbe på. Det kjem til å krevje ganske mykje av oss, i alle fall i startfasen.

– Det er klart det ligg masse utfordringar der, men dette er ein måte å kome i gang på. Då må ein berre vere med på det, fastslår Log i Haugesund.

