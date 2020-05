Nadal tvilar på meir tennis i 2020

sport

Det fortel den hardtslående spanjolen i eit intervju med avisa El Pais, attgjeve av Daily Mail. Han førebur seg no først og fremst på å bli klar til Australian Open, som er den første Grand Slam-turneringa i 2021.

Wimbledon-turneringa i sommar er avlyst som følgje av koronapandemien, medan Roland-Garros og US Open inntil vidare er sett på vent.

– Eg er meir bekymra for Australian Open enn det som skjer på slutten av dette året. Eg trur 2020 i praksis er tapt, seier Nadal og held fram:

– Eg håper vi kan starte opp igjen neste år. Eg håper verkeleg at det er tilfellet. Eg håper òg at vi kan spele før nyttår, men eg trur diverre ikkje det.

Reisestopp

Det ser mørkt ut for internasjonal tennis med tanke på alle reiserestriksjonane som er innførte i eit forsøk på å halde koronautbrotet under kontroll. Alle store turneringar ønskjer å knyte til seg dei beste spelarane, som normalt reiser verda rundt heile året.

– Om vi gjer ei logisk øving: Vi reiser kvar veke frå éin stad til ein anna, vi er i kontakt med hotell, flyplassar og mange ulike stader, seier Nadal i eit anna intervju med avisa ABC.

– Om du gav meg ei moglegheit til å garantere at vi kan starte opp ein normal sesong i januar 2021, ville eg signert den avtalen utan å blunke, held spanjolen fram.

Veteran

Han seier samtidig at det er tungt å gå glipp av ein så lang periode med tenniskampar, særleg sidan han kan vere på tampen av ein lang og suksessrik karriere. Verdstoaren fyller 34 år i juni.

– Kjensla mi, og dette seier eg med tristheit, er at vi mistar eit år av liva våre . Og sjølv om det berre er eitt år, er det mykje meir verdifullt når du er 33 eller 34 enn når du er 20 og har mange fleire år føre deg.

Nadal gjer det òg klart at han ikkje vil spekulere i å droppe US Open for å førebu seg maksimalt til ei Roland-Garros-turnering i september/oktober.

– Det blir berre hypotetisk, for eg trur ikkje det kjem til å skje. Eg trur rett og slett ikkje at vi kan spele.

