Real-målvakt: - Urettferdig med Barcelona-gull

sport

– Det vil vere urettferdig viss sesongen blir annullert og Barcelona blir utropt til spansk meister, seier Courtois i eit intervju med belgisk TV.

Koronapandemien har sett ein stoppar for seriespel i La Liga, og Barcelona leier med to poeng føre Real Madrid. Det står att heile elleve serierundar, noko som betyr at ikkje noko i utgangspunktet er avgjort.

Dei to El Clasico-møtene laga imellom denne sesongen har enda med éin uavgjort og éin Real Madrid-siger.

– Vi har spelt uavgjort, og dei har tapt for oss. Vi har vist at vi er det beste laget. Eg vil at vi speler sesongen ferdig. Eg meiner at ein seriemeisterskap baserer seg på at alle kampar blir spelte. Det er elleve kampar for tidleg å kåre ein meister, seier Courtois.

For augneblinken blir det jobba med å restarte La Liga i juni. Toppseriane i Frankrike og Nederland er avslutta før dei vart ferdigspelte på grunn av koronaviruset. Det same kan det vere snakk om i Belgia.

(©NPK)