Sørloth ferdig med karantene – ligaen startar 12. juni

sport

Det er det tyrkiske fotballforbundet som melder at superligaen blir starta opp att 12. juni.

– Vi har teke avgjerda om at dei profesjonelle ligaene startar 12.-, 13.- og 14. juni, opplyser fotballpresident Nihat Ozdemir.

Den tyrkiske toppserien har vore stansa sidan 19. mars som følgje av viruskrisa. Alexander Sørloths Trabzonspor toppar tabellen på betre målskilnad enn Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

Påført munnbind

Sørloth har sete i karantene etter at han kom tilbake til Tyrkia med privatfly 22. april. Onsdag kunne trønderen likevel forlate studentheimen i Trabzon der han har opphalde seg dei siste to vekene.

Fleire tyrkiske medium, blant dei storavisa Millijet, omtaler at Sørloths karantene er over. TV-kanalen Iha har bilete av då Trabzonspor-proffen blir henta av ein bil frå eigen klubb.

Nordmannen er påført munnbind, og det same er klubbrepresentantane som hentar han.

Det er usikkert om Sørloth rakk treninga på onsdag med lagkameratane, eller om han først er tilbake torsdag. Trabzonspor-spelarane tok opp att treningsaktiviteten tidlegare denne veka.

Mål på bestilling

Sørloths to veker lange karantene er i tråd med restriksjonane det tyrkiske innanriksdepartementet har innført for personar som kjem frå utlandet. Karanteneperioden har han halde til i fasilitetar knytt til Tyrkias departement for ungdom og idrett.

– Fasilitetane er sjølvsagt ikkje så gode som heime, men eg venta meg heller ikkje så mykje. Eg prøver berre å fullføre karanteneperioden på lik linje med alle andre, sa Sørloth i eit intervju med nyheitsbyrået Anadolu nyleg.

Sørloth er toppskårar i den tyrkiske superligaen med 19 fulltreffarar på dei 26 serierundane som så langt er spelte.

(©NPK)