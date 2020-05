Tyske politikarar fekk sjokk av handtrykk-video

sport

Stjernespelaren Salomon Kalou, lagkamerat med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred, er suspendert etter at han filma seg sjølv og andre spelarar medan dei mellom anna handhelste i garderoben.

Videoen med seansen der også andre smittevernregler blir brotne vart posta i ein video på Facebook. Kalou og fleire lagkameratar overheld ikkje reglane om sosial distanse.

– Videoen har gjort den tyske ligaen (DFL) ei bjørnetjeneste, seier Anja Stahlmann, styreleiar for idrettsministrane i dei tyske delstatane, til radiostasjonen RBB.

– Eg har høyrt frå kollegaer at dei er sjokkerte og oppskaka, legg ho til.

Stahlmann seier at «tvilen meldte seg» då ho vart gjort kjent med videoen, og at det etterlatne inntrykket er at nedskrivne reglar ikkje blir følgde i praksis i fotballmiljøet.

Kalou-videoen er seinare sletta frå sidene til Facebook. Ingen av lagkameratane skal ha visst at spissen sende direkte.

Hovudpersonen sjølv har beklaga.

– Eg er lei for at åtferda mi har etterlate inntrykk av at eg ikkje tek korona på alvor. Eg beklagar dette, sa han i ei fråsegn på nettsida til Hertha Berlin.

Tysk fotball jobbar med å starte opp sesongen igjen.

(©NPK)