sport

Lerøy har vore ein av samarbeidspartnarane til skøyteforbundet sidan 2012.

– Vi er glade for at dei har forlenga sitt generalsponsorat med endå eitt år, seier generalsekretæren i skøyteforbundet Håkon Dahl.

Dahl seier at dei ekstra glade for at sponsoren forlenger i ei tid med stor uvisse både innan idretten og i næringslivet.

