Klart for utbetaling av Raja-pengar til idretten

Det får NTB stadfesta av Gunn Merete Paulsen i Lotteritilsynet. Ho opplyser samtidig at ikkje alle som har søkt vil få pengar i denne omgangen.

Enkelte søknader er ikkje ferdigbehandla.

– Heile målet har vore å få ut pengar så raskt som mogleg, og i og med at søknadsbeløpet ikkje vart større enn ramma for ordninga, er det moglegheiter for å dele opp utbetalingane litt. Dei første blir gjorde fredag viss alt går etter planen, seier Paulsen til NTB.

Treng med tid

Kulturdepartementet har sett av 700 millionar kroner til den delen av kompensasjonsordninga som Lotteritilsynet har administrert. Idretten og frivilligheita var tiltenkt 600 av desse, medan dei resterande 100 millionane skulle gå til den frivillige delen av kulturen.

Då søknadsprosessen vart avslutta 22. april var det likevel søkt for «kun» 371 millionar. Idrettsarrangørar stod for 264 av desse.

Kven som har fått innvilga søknadene sine og som vil få pengar utbetalt fredag, vil ikkje tilsynet forskotere.

– Vi legg ut liste fredag over innvilga søknader og beløp, opplyser Paulsen.

Samtidig er det klart at enkelte søkjarar må smørje seg med meir tolmod.

– Nokre søknader vil vi bruke meir tid på. Det kan til dømes vere på grunn av stort søknadsbeløp, utan at det ligg noko dramatikk i det, seier Paulsen.

Justerer innretninga

Kor lang tid det vil gå før alle søkjarane har fått tilbakemelding og eventuelt pengar som følgje av søknadene sine, er for tidleg å fastslå.

– Vi vil ta resten suksessivt framover, seier Paulsen og legg til at enkelte søknader kan krevje dialog med søkjaren og difor ta noko lengre tid å ferdigbehandle.

Ordninga det no blir utbetalt pengar frå, gjeld tapte inntekter i mars og april. Kulturminister Abid Raja opna for at det kunne søkjast om refusjon av tapte billettinntekter, deltakaravgifter og eventuelle meirutgifter arrangørane måtte ha hatt.

I etterkant vart ordninga kritisert for ikkje å femne breitt nok. Idrettspresident Kjøll påpeika overfor NTB at ho ikkje omfatta kiosksal, parkeringsavgifter og inntekter frå lokale sponsorar – som gir viktige økonomiske bidrag i idrettsrørsla.

Kulturminister Raja har varsla at han vil justere innretninga på ordninga, og at ny informasjon kjem seinast under framlegginga av revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

