Nielsen stornøgd med klarsignal for fotball i Tyskland: – Veldig glad for at vi kan starte igjen

– Det er veldig godt med ei avgjerd. Vi er sjølvsagt alle veldig glade for at vi får halde fram, så får vi håpe at alt fungerer optimalt og at vi får fullført sesongen utan nye tilbakeslag, seier Nielsen til NTB.

Han speler i 2. Bundesliga og var i fyr og flamme med fire mål og godt spel på dei siste ni kampane før koronaviruset sette ein stoppar for fotballen.

– Det verkar som folk flest har sakna fotballen veldig her i Tyskland, så det er ein god ting at ein kanskje får noko av «normaliteten» tilbake i og med at kampane i det minste blir viste på tv.

Strengt

Han fortel om strenge reglar dei siste to månadene.

– Det har vore relativt strengt her. Her er det sånn at kvart delstat set eigne reglar, og Bayern, som eg bur i, er relativt strenge. Vi måtte trene heime i byrjinga, og hadde til og med ein såkalla «utgangssperre», som innebar at vi berre fekk dra ut for å handle, eller gå til legen eller apotek, seier Nielsen.

Han fortel at dei har fått lov til å vere ute åleine for å trene og halde seg i form, men ikkje elles. Det har vore krevjande.

– Men det er naturlegvis ikkje noko problem å følgje retningslinjene og sørgje for at flest mogleg menneske er trygge, legg han til.

Fekk utdelt program

Greuther Fürth var utan tap i tre kampar på rad før sesongen vart stoppa. Då låg laget på 5.-plass med 36 poeng, på skothald til opprykksplass til 1. Bundesliga.

Nielsen har vore involvert i alle kampane denne sesongen og står med fem mål på 25 kampar for dei grønnkledde.

Han fortel om mykje trening på eiga hand etter at fotballen vart sett på vent.

– I byrjinga hadde vi heimetrening, der alle spelarane fekk utdelt eit program. Det var mykje løping, intervall på sykkel, og ein del fellesøkter med styrketrenar gjennom Skype. No i seinare tid har vi fått lov å trene, rett nok berre i grupper og ikkje fellestrening med resten av laget.

No gler Nielsen seg til å spele igjen. Allereie 15. mai rullar ballen igjen i både 1. og 2. Bundesliga.

– Så får vi berre håpe at også andre idrettsgreiner og naturlegvis samfunnet generelt, sakte, men sikkert nærmar seg ein normal tilstand.

