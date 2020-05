Regjeringa gir grønt lys for eliteseriefotball frå 16. juni

sport

Det sa kulturminister Abid Raja (V) på pressekonferansen på torsdag.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund sa til NTB så seint som førre veke at det er ønskjeleg med treningar frå 10. mai og kampar frå 15. juni. No er det klart at det kan spelast kampar dagen etter.

Norges idrettsforbund (NIF) og NFF har i lengre tid pressa på for å få i gang elitefotballen. Grunngivinga har mellom anna vore at aktivitet og inntekter frå elitefotballen er ein føresetnad for at også breiddeidretten skal ha levelege kår.

Også opposisjonen på Stortinget har gått i bresjen for å få fotballaktiviteten i gang igjen. Trond Giske (Ap) er blant dei som har lagt press på kulturministeren i saka.

Protokollen

NIF og NFF har laga det dei kallar ein protokoll for gjennomføring av trening og kampar som tek omsyn til smittevernreglane som gjeld. Helsestyresmaktene har vurdert protokollen som smittevernfagleg forsvarleg.

Avgjerda om å opne for treningar og kampar i toppfotballen føreset at denne protokollen blir følgd.

I protokollen er det mellom anna lagt opp til at kampane inntil vidare skal spelast utan tilskodarar, og at maksimalt 200 personar får tilgang til kamparenaen. I tillegg må spelarane gjennom hyppige helsesjekkar, og dei må mellom anna komme ferdig skifta til stadion, helst i eigen bil.

Norges Fotballforbund har vore tydeleg på at eit eventuelt løyve til å starte opp trenings- og kampaktiviteten òg skal omfatte toppserien for kvinner. Raja gjorde det klart at regjeringsvedtaket gjeld begge kjønn, så lenge protokollen blir følgd.

Likevel tyder mykje på at kvinnene må vente.

Faseordning

Så seint som onsdag slo elitedirektør Klaveness fast at det er mykje meir krevjande for klubbane i toppserien å fase inn eit strengt smittevernregime à la det NFF-protokollen legg opp til. Ho varsla vidare at det på kvinnesida vil vere aktuelt med ei faseordning, som inneber at toppserien startar litt seinare enn eliteserien for menn. Det same vil sannsynlegvis gjelde for førstedivisjon for menn.

Eliteseriesesongen skulle ha starta første veka i april, og kommande helg skulle den sjuande serierunden gått av stabelen. Sjølv om koronasituasjonen har ført til ei vesentleg utsetjing, har NFF som mål å gjennomføre sesongen i dei viktigaste ligaene innan utgangen av 2020.

