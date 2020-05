300 spelemillionar skal bidra i slunkne klubbkasser

sport

Norsk idrett blir tilgodesedd med 2,86 milliardar kroner av overskotet til Norsk Tipping for speleåret 2019. Det er delar av desse midlane som no raskt skal finne vegen ut til slunkne klubbkasser i norsk idrett.

Av dei samla spelemidlane går rundt 1,58 milliard kroner til idrettsanlegg, 730 millionar til organisasjonane i Norges idrettsforbund og 372 millionar til lokale aktivitetsmidlar. Forskings- og utviklingsarbeid blir tildelt ca. 34 millionar kroner, medan andre aktivitetar som antidopingarbeid blir tildelt rundt 145 millionar kroner.

Det er hovudparten av dei lokale aktivitetsmidlane idrettspresidenten no vil utbetale for å avhjelpe det som for mange er ein anstrengt økonomisk situasjon.

– Likviditetssituasjonen er for tida svært krevjande for mange idrettslag. Norges idrettsforbund har derfor planar om at så snart vi har fått tildelingsbrev og beløp, at det umiddelbart blir sett i verk ei fordeling av 80 prosent av dette beløpet, medan dei resterande 20 prosent blir fordelte av idrettsråda i haust, seier Kjøll.

Ho lovar at pengane vil bli fordelt direkte ut til idrettslaga så snart dei blir overførte frå Kulturdepartementet. Departementet vil òg bidra til at delen deira av prosessen går så raskt som mogleg.

– Ved å utbetale 300 millionar kroner direkte ut til idrettslaga no, vil dette avhjelpe den akutte økonomiske situasjonen for svært mange idrettslag, seier Kjøll.

Ho understrekar samtidig at pengane som no blir utbetalte ikkje er å sjå på som kompensasjon for bortfall av inntekter under koronakrisa, men ei forskuttering av pengar som normalt ville gå til idrettslaga til hausten.

Kulturminister Abid Raja har oppretta ei ordning som gir idrettsarrangørar høve til å søkje om kompensasjon for tapte inntekter i mars og april. Dei første utbetalingane frå ordninga vart gjennomført fredag.

