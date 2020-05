Brækhus isolert i fjella i California – skjermar seg frå koronanyheiter

sport

Boksedronninga trenar tilnærma uhemma og held seg elles i ro i fasilitetane til trenar Abel Sanchez' gym i Big Bear Lake på 2000 meters høgde i California. Ho vurderte å reise heim til Noreg då koronaviruset byrja å spreie seg rundt på verdsbasis, men landa på å bli verande i treningsleiren i USA.

– Eg vurderte det, men sidan alt av familie og venner er trygge og har det bra, var det ingen grunn for meg til å reise heim. Det finst ikkje treningsmoglegheiter for meg innan boksing i Noreg, seier Brækhus til NTB.

Ho erkjenner at tilveret i koronaisolasjon er einsamt, men samtidig ikkje heilt uvant for henne. Ho prøver å halde på dei same rutinane som ho har til vanleg.

– Treninga går bra. Eg held styrke og kondisjon ved like. Eg bur i leilegheit over gymmen som er stengd for utenforståande. Så slik sett er eg heldig, seier bergensaren som er verdsmeister i weltervekt i fem forbund.

Trump-åtvaring

Like heldig er ikkje dei mange koronaramma familiane rundt om i USA. Brækhus har stor medkjensle med dei som har mista jobbane sine, mista familiemedlemmer eller på andre måtar har hamna i vanskelege situasjonar som følgje av pandemien.

– Eg er veldig heldig og blir skåna frå det verste oppe i fjella her. Det er tungt å høyre kor vanskeleg mange har det her borte. Eg prøver å ikkje høyre altfor mykje på nyheitene, seier Brækhus.

Ho har samtidig ei oppfordring å kome med til USAs president Donald Trump, som ofte har vorte kritisert for å vere polariserande.

– Millionar av menneske har mista jobbane sine, og eg håper Trumps fokus kan vere å få landet tilbake på beina på ein trygg måte. At han kan byrje å samle landet i staden for å snakke om «oss» og «dem» heile tida. Mange har òg mista nære og kjære.

«Business as usual»

For Brækhus' del er det knytt uvisse til kva som skjer vidare og når ho kan bokse sin neste kamp. Ein planlagt duell mot Jessica McCaskill i Maryland 17. april vart stoppa av koronaviruset.

Brækhus fortel at McCaskill framleis ligg inne som neste motstandar, men at det ikkje finst noko tidsperspektiv.

– Akkurat no er det heilt uvisst. Det blir jobba med stemne som kan gå utan publikum.

Ho er uansett godt førebudd sidan ho lever tilnærma slik ho normalt gjer i vekene fram mot ein kamp.

– Det er absolutt ikkje ein uvand situasjon for meg å vere isolert. Dette er sjølvsagt ekstremt, men mykje er tilsvarande dei siste vekene i camp, der ein berre et, søv, trenar og held seg litt unna folk for ikkje å bli sjuk, seier 38-åringen.

Fisk og grønsaker

Bokseveteranen fryktar ikkje at koronakrisa skal vare så lenge at ho set punktum for karrieren hennar. Eit varsla stormøte mot den irske stjerna Katie Taylor ligg òg framleis i planane.

– Nei, svarer Brækhus resolutt på spørsmål om virussituasjonen kan stanse storkampen mot Taylor – før ho legg til:

– Kva som skjer vidare, er det ingen som veit. Eg sørgjer berre for å ta kontroll over det eg kan: Å vere i form, vere i rett vekt og vere klar.

Brækhus må nemleg slanke seg føre eit møte med lettvektboksaren Taylor. Og ho er allereie i gang.

– Ja, eg må liggje på lågare vekt, noko som kan vere litt utfordrande no. Eg har byrja å ete meir fisk og grønsaker, mellom anna, avslører ho.

