Dei første serierundane i Eliteserien blir trekte i TV-sending 16. mai

Det skjer i ein direktesending på Dplay og Eurosport Norge, fortel Discovery i ei pressemelding.

Av omsyn til smittevernet skal den første delen av sesongen avviklast i fire geografisk inndelte grupper. Trekkinga skal avgjere oppsettet for dei første rundane.

– Den 16. mai er tradisjonelt den store festdagen i norsk fotball, men i år blir han svært annleis. Vi vil likevel prøve å lage litt spenning og høgtid for fotballfansen med ei eiga spesialsending der vi trekkjer kampoppsettet direkte, seier direktør Tine Austvoll Jensen i Discovery Networks Norway.

– Serien startar med gruppespel i geografisk inndelte puljar, så det kjem til å bli flust av derbyoppgjer i desse rundane. Gruppene er framleis under arbeid, men det er klart at vi viser alle kampane på Dplay. Allereie neste veke vil vi kunne seie meir om kva kampar som blir viste på TVNorge og Eurosport Norge.

Dei 16 klubbane blir delte inn i fire regionale grupper som skal møtast innbyrdes i dei seks første rundane. Dette blir gjort for å unngå at klubbane reiser over heile landet, noko som ville ha auka smittefaren.

Dei fire laga i kvar gruppe møter kvarandre heime og borte i dei seks første serierundane. Korleis gruppene ser ut, er enno ikkje endeleg bestemt.

Sendinga med trekkinga av oppsettet startar klokka 18.00 laurdag 16. mai. Speleplanen for resten av sesongen skal fastsetjast seinare.

Styresmaktene har gitt klarsignal for eliteseriekampar frå 16. juni. Den nøyaktige datoen for den første kampen er enno ikkje fastsett.

