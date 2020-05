Holmenkollen får pengestøtte frå IBU

sport

Verdscupavslutninga i Holmenkollen 20.-22. mars måtte avlysast på grunn av koronaviruspandemien.

– Arrangørane i Holmenkollen har bede om inntil 200.000 euro (2,2 millionar kroner), og det er det dei har fått, seier styremedlem i IBU, Tore Bøygard til VG.

Styret i IBU har bidrege med erstatning til verdscuparrangørane som vart ramma av tiltaka som koronaviruset skapte i byrjinga av mars.

Tsjekkiske Nove Mesto og finske Kontiolahti har òg fått støtte. Dei arrangementa gjekk utan publikum til stades og med redusert program.

Holmenkollen Skifestival, som også omfattar langrenn, kombinert og hopp, har dessutan ein søknad inne hos Lotteritilsynet som kompensasjon for tapte inntekter.

– Vi er glad for at det ser ut til at det kjem på plass. Dette er positive signal som er bra for oss, og Norges Skiskytterforbund har gjort ein god jobb, seier dagleg leiar i Holmenkollen Skifestival Kristin Vestgren Sæterøy til avisa.

