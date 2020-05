Inga kontakttrening for eliteserieklubbane inntil vidare

sport

Årsaka er mellom anna at den mykje omtalte NFF-protokollen, som skal liggje til grunn for trenings- og kampaktivitet i tida som kjem, førebels ikkje er godkjend av Norges Fotballforbunds styre. Det opplyser elitedirektøren i fotballforbundet Lise Klaveness til VG.

– Vi har fått godkjent protokollane våre for trening og kamp, men vi har dei førebels på utkastnivå. Først må forbundsstyret i NFF vedta dei. Så må vi finne ut av ei rekke ting før vi byrjar å trene, seier Klaveness til avisa.

Ho seier vidare at NFF håper at alle hinder er passerte slik at vanlege treningar kan starte frå tidleg neste veke.

Framleis står det mykje logistikk att.

– Det er viktig for oss å formidle til klubbane at vi ikkje har fått moglegheita til å operasjonalisere dette enno. Klubbane har ikkje signert at dei klarer dette, gått gjennom kven som kan gå i karantene, og så vidare, seier Klaveness.

Regjeringa vedtok torsdag at toppfotballen umiddelbart kan ta opp att treningar med full kontakt mellom spelarane. Frå 16. juni er det tillate å spele kampar, føresett at NFF-protokollen blir følgd.

