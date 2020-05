Lotteritilsynet utbetalar 118 millionar Raja-kroner, 345 søknader avslått

sport

Fredag gjer Lotteri- og stiftelsestilsynet dei første utbetalingane til idrettsarrangørar som har søkt om kompensasjon for inntektsbortfall under viruskrisa.

Totalt blir det utbetalt over 118 millionar. Samtidig er mange søknader framleis under behandling.

– Nokre søknader vil vi bruke meir tid på, utan at det ligg noko dramatikk i det. Det kan til dømes vere fordi søknadsbeløpet er stort, seier direktøren i tilsynet Atle Hamar.

345 avslag

Av søknadene som er klare fekk 345 avslag. Eit fleirtal av desse er under minstegrensa på 25.000 kroner.

«Det er også en del som har fått avslag fordi de har søkt om å få kompensert andre inntektstap enn tapt billettinntekt og deltakeravgift», heiter det frå tilsynet.

Kulturdepartementet har sett av 700 millionar kroner til den delen av kompensasjonsordninga som Lotteritilsynet har administrert. Idretten og frivilligheita var tiltenkt 600 av desse, medan dei resterande 100 millionane skulle gå til den frivillige delen av kulturen.

Då søknadsprosessen vart avslutta 22. april var det søkt for «kun» 371 millionar. Idrettsarrangørar stod for 264 av desse.

Må vente

Det er altså ikkje alle som får svar på søknadane sine fredag. Mange søknader er enno ikkje ferdigbehandla. I og med at søknadsbeløpet ikkje oversteig ramma for ordninga, har tilsynet likevel vedteke at utbetalingane kan gjerast i fleire etappar.

Ordninga det no blir utbetalt pengar frå, gjeld tapte inntekter i mars og april.

Kulturminister Abid Raja opna for at det kunne søkjast om refusjon av tapte billettinntekter, deltakaravgifter og eventuelle meirutgifter arrangørane måtte ha hatt. Samtidig måtte tapa utgjere over 25.000 kroner.

I etterkant vart ordninga kritisert for ikkje å femne breitt nok. Idrettspresident Kjøll påpeika overfor NTB at ordninga ikkje omfatta kiosksal, parkeringsavgifter og inntekter frå lokale sponsorar – som gir viktige økonomiske bidrag i idrettsrørsla.

Kulturministeren har varsla at han vil justere innretninga på ordninga, og at ny informasjon kjem seinast under framlegginga av revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

(©NPK)