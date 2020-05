Regelorganet i fotballen gav klarsignal for fem innbytarar

sport

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) bad om eit tidsavgrensa unntak for å ta vare på helsa til spelarane når kampane startar opp igjen etter viruskrisa. Då ligg det an til eit svært tett kampprogram og mange oppgjer i sterk varme.

Ifab melder i ei fråsegn at det no er opp til kvar enkelt serie om ein vil tillate fem innbytarar for kvart lag i staden for tre. Ved cupkampar som går til ekstraomgangar, blir det opna også for ein sjette innbytar.

Dette gjeld for alle turneringar som skal avsluttast innan 31. desember, slik at ordninga eventuelt òg kan nyttast i Noreg.

For å hindre at kampane blir svært oppstykka, får kvart lag berre tre høve til å byte spelarar undervegs i kampane i tillegg til pausen. Det betyr at det kan bli fleire byte ved kvart høve.

Seinare vil Ifab saman med Fifa avgjere om ordninga skal utvidast.

Det betyr at den eventuelt kan gjerast gjeldande for heile 2020-21-sesongen og til og med blir òg nytta i EM-sluttspelet for menn neste sommar.

(©NPK)