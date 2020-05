Sykling: NCF-møte avbrote av overgrepsbilete av barn, har meldt saka til politiet

sport

Det skriv Procycling.no. Møtet vart arrangert via videosamtale-tenesta Zoom, der forbundet informerte om konkurransar og aktivitetar i 2020-sesongen.

Det var då møtet gjekk mot slutten at hendinga oppstod. Sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes skulle avslutte møtet med nokre ord då nokon delte sin eigen skjerm som viste ein video med grove overgrepsbilete av barn.

– Under webmøtet i dag vart vi utsett for eit tryggingshol i plattforma. Det er svært beklageleg for dykk som vart vitne til dette, og NCF beklagar dette på det sterkaste! NCF kjem ikkje til å nytte seg av Zoom som kommunikasjonsplattform vidare. NCF kjem til å melde forholdet til politiet, skreiv Norges Cykleforbund på Facebook etter hendinga.

Sykkelpresidenten sa dette til Procycling i etterkant av Facebook-innlegget:

– Eg kan berre understreke det vi skriv der. Vi har meldt forholdet til politiet, og eg kan berre understreke at det var ei særdeles ubehageleg oppleving, og vi beklagar at det skjedde på eitt av møta våre.

Generalsekretær Eystein Thue Stokstad meiner dei vart hacka.

– Eg trur det var like ubehageleg for alle, både dei som såg på, og dei som arrangerte. Det er svært ubehageleg, og vi synest det er heilt krise. Vi kjem ikkje til å bruke den plattforma noko meir, seier Stokstad til Dagbladet.

Det er ikkje første gongen at Zoom har vorte misbrukt til å dele overgrepsbilete. Under koronakrisa har det vorte rapportert om fleire liknande saker i verda, mellom anna ved ein ungdomsskule i Tromsø, skriv Aftenposten.

