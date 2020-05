Tysklands fotballforbund jobbar med oppstart òg for kvinnene

sport

Medan det er ligaforeininga DFL som arrangerer dei to øvste divisjonane for menn, er det Tysklands fotballforbund (DFB) som er ansvarleg for Bundesliga kvinner, cupen for begge kjønn og 3. divisjon menn. Forbundet jobbar no med oppstart for desse turneringane.

– Avgjerdene til styresmaktene er eit positivt signal. Presidenten vår Fritz Keller har gjort det klart at planen vår er at Bundesliga kvinner, cupen og 3. divisjon menn skal takast opp att så snart som mogleg, og det jobbar vi no med å få til, seier DFB-visepresident Peter Frymuth til nettstaden til forbundet.

DFB-utvalet for kvinnefotball jobbar med ei revidert terminliste, medan klubbane fredag skal ha ein videokonferanse med helsestyresmaktene for å førebu korleis anvisningane i protokollen for trening og kamp skal overhaldast.

Måndag kan vedtak om fullføring av sesongen bli fatta i eit DFB-styremøte.

Jagar tre titlar

Wolfsburg, med dei norske landslagsspelarane Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde i stallen, leia serien med åtte poeng då sesongen vart avbroten i mars. Laget er òg i kvartfinale i cupen og meisterligaen.

Laga i Bundesliga kvinner hadde for ei veke sidan eit møte der det vart stemt over om ein ønskte å fullføre sesongen. 11 stemde for, ei stemme (frå Köln) var blank.

Frymuth gjer det klart at den tyske protokollen for gjennomføring av trening og kamp er utarbeidd òg med tanke på kvinnene.

– Forskjellen er berre at ein kan gjennomføre kampane til kvinnene med færre tilstadeverande, seier han.

Snarast mogleg

– Vi har skrive til alle klubbar og informert om tiltaka som må vere på plass for gjennomføring av trening og kamp. Vi oppmoda dei til å setje i verk tiltaka så raskt som mogleg, seier Frymuth.

– Vi ønskjer å avslutte sesongen med sportslege oppgjer på banen, og på dagens utvalsmøte vart den ambisjonen gjenteken. Vi ønskjer å avvikle kampar så snart det lèt seg gjere, seier Siegfried Dietrich, som er leiar av kvinneutvalet, til dfb.dei.

