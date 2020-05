United-profil om Solskjær: – Ein fantastisk manager

sport

Den serbiske midtbanespelaren skryter av den norske sjefen sin i ein spørsmålsrunde på Instagram-kontoen til organisasjonen Football Beyond Borders. Svara er attgitt av storavisa The Guardian.

– Ole er ein fantastisk manager. Eg synest han har forbetra mykje sidan han kom til United, og han er annleis no. Eg er sikker på at han har ei stor framtid her, og at han vil sørgje for at vi vinn trofé, seier Matic.

Fotballen i England er sett på ein ufrivillig og lang pause som følgje av virussituasjonen. Ingen veit når det blir Premier League-kampar igjen.

Solskjær og Manchester United var i kjempeform før avbrekket. 11 kampar på rad utan tap i alle turneringar lydde fasiten.

Tidlegare denne veka skreiv BBC at Solskjær skal ha gitt beskjed om at alle spelarane i klubben må vere på plass i Manchester dei neste sju dagane. Dermed blir førebuingane intensiverte mot ein mogleg restart av sesongen.

Solskjær passerte nyleg 500 dagar som United-manager.

