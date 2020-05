Viruskrisa har gitt golf-boom

sport

Då norsk golf for alvor segla på medgangsbølgja for ti år sidan summerte talet på medlemskap seg til 125.000 på det meste. Sidan har idretten vore nede i ein bølgjedal, før utviklinga dei siste åra har flata ut.

No peikar pilene for alvor riktig veg igjen. Dei siste vekene har det yra av liv på mange norske golfbanar medan mykje annan idrett har vore sett til sides som følgje av virusrestriksjonane til styresmaktene.

Ved utgangen av april hadde Norges Golfforbund registrert 2.119 nye medlemmer. Alle har komme på nokre få veker.

– Det er formidabelt. Då vi kunne opne for spel med utgangspunkt i dei restriksjonane som fanst, fekk vi raskt indikasjonar på at det var auka interesse i mange klubbar. At det var såpass, var eg samtidig ikkje førebudd på, seier generalsekretær Tor-Anders Hanssen til NTB.

Kan få motreaksjon

Han kallar blomstringa fantastisk, men held beina planta på bakken.

– Vi er forholdsvis realistiske. Ein del av dette har handla om at mykje av norsk idrett elles har vore stengt ned, påpeikar Hanssen.

Enkelte stader har i alle tilfelle pågangen vore så stor at det skaper utfordringar.

– Det er litt ulikt. Eg veit at nokre klubbar har problem med å ta imot etterspørselen. Andre har grenser på kor mange dei kan ha for å verne om kvar enkelts moglegheit til å spele, seier generalsekretæren.

Hanssen påpeikar vidare at april ikkje normalt sett er ein månad der golfbanane er fullpakka med ivrige spelarar. Ustabilt vêr bidreg gjerne til det.

I mai og juni er aktiviteten og tilstrøyminga vanlegvis høgare.

Måtte setje stopp

Det gir håp om at medlemsveksten vil halde fram i tida som kjem. Samtidig er generalsekretæren førebudd på at utviklinga òg kan bremse.

– Det har sikkert noko å seie korleis samfunnet elles blir opna, og det kan komme ein motreaksjon, seier han.

I Asker golfklubb har dagleg leiar Mathias Gullberg hendene fulle med å handtere pågangen som har komme den siste tida. Nyleg måtte han seie stopp.

– Det vart så mykje at vi måtte stoppe. No blir det venteliste for eventuelle nye medlemmer, seier han til NTB.

I april fekk klubben 200 nye medlemmer, og i tillegg har 60 personar oppgraderte det eksisterande medlemskapet sitt for å kunne spele meir.

– Det er kjempegøy, fastslår Gullberg, som også leier interesseorganisasjonen for dei tilsette i norske golfklubbar.

Han peikar på at koronasituasjonen på mange måtar endrar sporten. Det nødvendige fokuset på smittevern fører mellom anna til at rundane går fortare.

– Det er mykje som går golfen sin veg om dagen, seier Asker-leiaren.

