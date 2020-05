Grønt lys for oppstart av fleire ligaer i Danmark – gjeld òg for Solbakkens FCK

sport

I ei pressemelding frå det danske Kulturministeriet melder Ritzau om kva profesjonelle idrettar som får lov til å starte opp igjen.

Det gjeld for dei to øvste divisjonane for fotball menn, den øvste divisjonen for fotball kvinner, den øvste divisjonen for handball menn og kvinner, den øvste divisjonen for ishockey menn og for badminton, trav- og galoppløp.

Kulturminister Joy Mogensen meiner at det er viktig for både utøvarane og den sportsinteresserte danske befolkninga å få i gang toppidretten i landet igjen.

– Ligaene har behov for å gjennomføre turneringane deira og ta opp att treninga, samtidig som mange av oss har sakna å kunne følgje med på Superligaen. Det kan vi nå, sjølv om det blir frå sofaen, seier kulturministeren i pressemeldinga.

Samtidig er ho nøgd med at eliteserien i fotball for kvinner har fått lov til å starte opp igjen, på lik linje med mennene.

– Det har vore viktig å òg få i gang eliteserien for kvinner på lik linje med dei andre toppligaene i Danmark. Det ville vore eit stort nederlag for heile utviklinga av kvinnefotballen viss vi ikkje kunne kåre ein dansk meister på riktig måte.

Gjenopninga skal òg gjelde for profesjonelle idrettar der mesteparten av utøvarane lever av inntektene frå idretten, utan at det blir presisert kva idrettar dette gjeld.

(©NPK)