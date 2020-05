Åtte smitta i spansk fotball: – Langt færre enn venta

sport

– Ut frå smittetilfella i tysk Bundesliga og spreiinga til viruset i Spania hadde vi rekna med 25 til 30 positive prøvar. Vi har testa 2500 personar knytte til laga i dei to øvste divisjonane, og berre åtte smittetilfelle er gode nyheiter, sa Tebas søndag til TV-kanalen Movistar.

Tebas sa at han har tru på seriekampar frå 12. juni og sa at det deretter vil bli spelt kampar kvar dag.

Ligaen melde søndag at fem spelarar fordelte på 1. og 2. divisjon har testa positivt på koronaviruset og er sendt i isolasjon i heimane sine. Dei kan ikkje slutte seg til trening før dei har testa negativt.

Alex Remiro, målvakt i Martin Ødegaards klubb Real Sociedad, er blant spelarane som har testa positivt. Det er òg Renan Lodi (Atlético Madrid), Joel Robles (Betis) og Yangel Herrera (Granada), ifølgje spanske medium.

I tillegg er tre personar knytt til støtteapparatet til klubbar smitta. Også dei er isolerte. Alle dei smitta er symptomfri.

– Kampaktivitet er trygt

Alle klubbane i Spanias to øvste divisjonar for menn har testa spelarane for koronasmitte, og mange er allereie i gang med individuell trening på feltet. Martin Ødegaard og lagkameratane hans i Real Sociedad er blant dei som har starta trening.

Tebas føler seg sikker på at det ikkje vil bli fleire smittetilfelle når ein startar med fellestreningar og etter kvart kampar.

– Å bli smitta under kampaktivitet er nesten umogleg. VI har gjort ein studie som snart vil bli lagt fram, og han viser at det er minimal smitterisiko ved fotballspel så lenge smittevernprotokollen blir overhalden, hevdar han.

Kampar kvar dag

Det vil bli spelt kampar kvar dag når fotballen rullar i Spania igjen etter viruskrisa, seier Tebas. Han har tru på kampar frå 12. juni.

– Eg vil at vi skal spele kampar igjen 12. juni, men vi må vere tolmodige. Dette er ikkje berre opp til fotballen. Dette gjeld heile samfunnet, og vi må overhalde alle tiltak som blir vedtekne for å verne helsa, sa han i intervjuet med Movistar.

Han sa at kampane skal spelast utan tilskodarar og at ein jobbar med tiltak for å skape stemning trass dei tomme tribunane, utan å gå i detalj. Han sa òg at kampane vil bli spreidd utover slik at det blir spelt seriekampar kvar einaste dag.

– Når det blir kampar utan publikum, vil vi setje i verk nokre nyskapande idear for TV-overføringane.

