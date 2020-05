Ingen sesong for Oilers med 500 tilskodarar

sport

Det kan bli sett eit maksimumskrav på 500 som eitt av smitteverntiltaka i samband med koronaviruset.

– Då blir det i alle fall ni lag. Då gjer vi ikkje noko. Det er så enkelt som at vi driv eit A/S og ikkje kan drive for rekninga til kreditor. Det er ulovleg. Vi kan ikkje starte med 500 tilskodarar på tribunane, svarer Tore Christiansen på spørsmål om kva konsekvensar det eventuelt vil få for Stavanger Oilers.

Eliteserien startar vanlegvis i midten av september, og Christiansen, som er styremedlem i Norsk topphockey, seier at det er utarbeidd tre alternativ for mogleg seriestart.

Alle alternativa går ut på av alle laga skal spele 45 kampar. Det siste alternativet handlar om ein seriestart så seint som 15. november. Seriestart etter den datoen vil bety at talet på serierundar bli 36.

(©NPK)