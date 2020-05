Kjøll: Idretten taper 1,5 milliardar

sport

NIF skriv at dei har gjennomført ei landsomfattande kartlegging, og at éin konsekvens av krisa er at fire av ti idrettslag vurderer ein varig reduksjon av aktivitetstilbodet.

I ei pressemelding skriv NIF at innsikta er brukt som grunnlag for innspel til treffsikre støttetiltak i revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram av regjeringa tysdag.

Tala som er henta inn er baserte på innrapporterte meldingar frå ein tredel av idrettslaget i landet. Idrettslaga som har registrert kostnadene sine, har 57 prosent av den totale medlemsmassen i medlemssystemet til idretten.

Redusert aktivitet

I pressemeldinga heiter det at nesten 40 prosent av idrettslaga opplyser at ein varig reduksjon av aktivitetstilbodet er aktuelt for å komme gjennom krisa, og 23 prosent har opplyst at ytterlegare permitteringar er eit aktuelt tiltak. Tapa er i hovudsak knytt til arrangement, bortfall av andre inntekter og til drift av eigne anlegg.

Idrettslaga står for 972 millionar kroner av det estimerte tapet.

– Ein stor del av norske idrettslag blir berre drivne på frivillig basis, og undersøkinga viser den prekære likviditetssituasjonen mange idrettslag er i. Norges idrettsforbund har brukt denne innsikta for å gi styresmaktene innspel til treffsikre tiltakspakkar i samband med revidert nasjonalbudsjett. Det er behov for at tiltaka både er tufta på inntektsmodellen til norsk idrett og at dei når raskt ut til alle idrettslaga som no opplever alvorlege likviditetsutfordringar, uttaler idrettspresident Berit Kjøll.

Mørketal

NIFs tal viser at dei estimerte nettotapa til særforbunda så langt utgjer 107 millionar i perioden februar til juni.

Tapte inntekter i samband med arrangement og reduserte sponsorinntekter er nokre av faktorane som påverkar den økonomiske situasjonen til særforbunda

Kjøll meiner at det totale nettotapetet på 1,5 milliardar er eit nøkternt anslag.

– Vi har ikkje presise tapstal frå selskap der idretten har interesser eller eigarskap, og vi har få registreringar frå andre organisasjonsledd. I tillegg veit vi at mange idrettslag slit med innbetalingar av treningsavgifter som følgje av stenginga av norsk idrett, seier ho.

NIF har spelt inn fire ulike kompensasjonsbehov frå idretten til revidert nasjonalbudsjett.

(©NPK)