Litmanen overvann koronaviruset – aldri følt meg verre

I ein podkast fortel han korleis han var ramma av viruset i lang tid.

– Eg har aldri følt meg så fysisk svak, seier 49-åringen.

Litmanen seier at han sleit med feber, hovudverk, muskelsmerter og pusteproblem.

– Det var alt mogleg, seier Litmanen.

Litmanen seier at han kunne vere i huset sitt i Estland gjennom heile den vanskelege perioden og at han ikkje måtte leggjast inn på sjukehus. Han har vore fullt restituert ei stund.

Jari Litmanen er kanskje mest kjend for sine to opphald i nederlandske Ajax. Han spelte òg for Barcelona og Liverpool og oppnådde 137 landskampar for Finland.

