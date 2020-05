Oslo skal fase ut gummigranulat på kunstgrasbanane

sport

Dei små gummibitene frå bildekk, som er fyllmateriale på kunstgrasbanane, er definert som eit miljøproblem og EU vurderer eit forbod.

Oslo har 91 kunstgrasbanar. Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) seier til TV 2 at det vil koste rundt 2 millionar kroner per bane å erstatte gummigranulatet. Dette skal i første omgang gjelde for heilt nye banar eller banar som gjennomgår rehabilitering.

På landsbasis er det 1800 kunstgrasbanar. Med kostnadsoverslaget frå Oslo, vil det koste anslagsvis 3,6 milliardar kroner å få granulatfrie banar over heile Noreg, ifølgje TV 2s utrekningar.

Ei stor utfordring med fjerninga av granulatet frå fotballbanane, er at det per i dag ikkje eksisterer ei fullgod erstatning.

(©NPK)