Svenskane børstar støvet av gammal verdscuparrangør i langrenn

Det meste er framleis usikkert for den internasjonale langrennssesongen på grunn av koronapandemien. Store delar av Europa og Nord-Amerika er framleis stengt. Viss nokon av arrangørane må gi frå seg arrangement, kan løysinga liggje i Nord-Sverige.

– Vi er klare, seier dagleg leiar Leif Johansson i Gällivare Sport Event.

Gällivare har tidlegare vist interesse for verdscup og hadde mellom anna verdscupopninga i 2010. Sist gong det var verdscup der var i 2012.

– Vi har enno ikkje fått nokon direkte førespurnad, men har heile tida diskusjonar med det svenske skiforbundet, seier Johansson.

– Vi har diskutert litt internt, men ikkje noko konkret og eg trur at viss vi får det til økonomiske så skulle vi gjerne gjere det, seier Johansson.

Når det gjeld renn Gällivare i februar, så er det ofte kulda som kan øydeleggje i Nord-Sverige.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har ein stor jobb føre seg med tanke å få på plass ein fullverdig konkurransesesong.

Det har vore snakk om å redusere talet på konkurransar, men også å flytte renn til land som har moglegheiter til å arrangere fleire av dei.

– Ja, det er ei moglegheit og eit grep som vi kan bruke for å tilpass sesongplanen vår til dei rådande omstenda, sa FIS-toppen Pierre Mignerey i intervju med NTB førre veke.

Ulricehamn og Falun, som står på Fis førebelse plan for sesongen 2020/21, meiner at for dei vil det vere «umogleg» å gjere endringar.

– Vi planlegg ein konkurranse for 16. og 17. januar og kan ikkje gjere særleg forandringar. Vi kan ikkje arrangere noko i til dømes desember, seier Johan Falk, leiaren for verdscuparrangørane i Ulricehamn.

Han vil derimot ikkje stengje døra heilt for å ta ein ekstra konkurransedag om det skulle bli aktuelt, men at det kan bli utfordringar med tanke på produksjonen av snø.

Falun, som har vore ein sikker svensk verdscuparrangør, skal ha renn 30.–31. januar. Ulrika Back Eriksson, som er leiar for Falun-arrangørane, seier at det kan vere ei moglegheit med ekstra konkurransar, men at det er ei utfordring å få til noko særleg meir enn ein ekstra konkurransedag.

Ho poengterer dessutan verdien av at verdscupen faktisk held fram utanfor Norden.

(©NPK)