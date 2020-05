Diamond League-stemnet i London blir avlyst

sport

Det opplyser Det britiske friidrettsforbundet på nettstaden sin.

Årsaka er ikkje uventa den pågåande koronapandemien. Arrangøren seier at den viktigaste prioriteten er tryggleiken til utøvarar, trenarar, frivillige, publikum og andre i staben.

– Vi er svært skuffa over å stadfeste avlysninga av flaggskipet i friidrettskalenderen. Vi må setje tryggleiken til heile friidrettsfamilien først i alle avgjerder vi gjer i denne perioden og syte for at vi følgjer rådet frå styresmaktene, seier direktør Joanna Coates i British Athletics.

Frå før er fleire andre friidrettsstemne utsette på ubestemt tid. Bislett Games i Oslo skal arrangerast utan publikum og med uvanlege øvingar under namnet «Impossible Games».

(©NPK)