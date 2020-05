Eks-president lokkar Barcelona-veljarane med Guardiola

sport

Det seier 57-åringen Laporta til spanske medium, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Eg vil veldig gjerne ha Guardiola tilbake. Men han er i Manchester City no, og det er ei avgjerd som «Pep» må ta. Han er eit bilde på Barcelona, og mange katalanarar vil gjerne sjå han trene Barca igjen, seier mannen som var klubbpresident frå 2003 til 2010.

Det var nettopp under Laportas presidentperiode at Guardiola vart henta opp frå ungdomsavdelinga og vart utnemnt til hovudtrenar. I løpet av fire år som Barca-trenar vann Guardiola 14 titlar, blant dei tre ligagull og to Champions League-pokalar.

– Når tida er inne, skal eg snakke med personen som vi meiner skal vere Barcelona-trenar frå 2021, seier Laporta.

Josep Maria Bartomeu er noverande klubbpresident i Barcelona, medan Laporta og Victor Font har meldt sitt kandidatur til valet for neste år. Det blir det 14. presidentvalet i klubbens historie.

Trass i den sportslege suksessen vart Laporta avsett i 2010 og følgd av Sandro Rossell. Han hadde vervet fram til 2014.

Alle vaksne medlemmer av FC Barcelona kan stemme under presidentvalet. I fjor var det 109.637 stemmeføre, og 43,12 prosent av dei brukte stemmeretten sin.

