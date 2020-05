Fifa flyttar U17-VM og U20-VM for kvinner

sport

VM-sluttspelet for U17-lag skulle gått i India i november, men har vorte flytta til februar på grunn av den koronapandemien. Turneringa skal spelast i fem byar rundt om i India. No blir det start 17. februar neste år, vedtok Fifa tysdag. Finalen blir spelt 7. mars.

Noreg har framleis moglegheit til å kvalifisere seg til det sluttspelet, men både eliterunden i EM-kvalifiseringa og sjølve EM-sluttspelet er utsett på ubestemt tid. Dei skal om mogleg bli avvikla i haust.

Noreg skal møte Ukraina, Polen og Tsjekkia i eliterunde på heimebane, der vinnaren går til EM-sluttspel. Venteleg vil Uefa på styremøtet sitt i slutten av månaden vedta ein plan for avvikling av eliterunde og sluttspel.

Beheld VM

India har sett fram til å arrangere eit nytt stort internasjonal meisterskap etter å ha vore vert for U17-VM-ET til mennene i 2017.

– Alle vertsbyane har lagt ned mykje arbeid og energi så langt, og vi er glade for at nye datoar vil gjere at dei ikkje har jobba forgjeves. Det vil få dei til å halde gløden oppe, heiter det i ei fråsegn frå dei indiske arrangørane.

Fifa har òg offentleggjort nye datoar for VM for U20-kvinner i Costa Rica og Panama, som skulle vore avvikla i august. Den meisterskapen går i staden frå 20. januar til 6. februar 2021. Til den meisterskapen er Tyskland, Spania, Frankrike og Nederland tidlegare klare som Europas representantar.

Same spelarar

Alle spelarar som aldersmessig var kvalifiserte for deltaking vil framleis kunne vere med sjølv om sluttspela er utsette.

Det internasjonale fotballforbundet fatta òg eit par andre vedtak. Futsal-VM i Litauen er flytta til 12. september neste år, medan Fifas kongress i Addis Abeba i Etiopia 18. september skal arrangerast som ein onlinekonferanse.

(©NPK)