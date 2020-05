Premier League-profil freser mot restart-planer

sport

Rose, som er på utlån i Newcastle, snakka om virussituasjonen og planen rundt ein Premier League-restart i ei Instagram Live-sending måndag kveld. Utsegnene er attgjevne av storavisa The Guardian.

– Styresmaktene seier «bring fotballen tilbake» fordi det kjem til å løfte moralen i nasjonen. Eg gir blanke i moralen i nasjonen, folks liv står på spel, sa Rose.

– Fotballen burde ikkje eingong snakka om å starte opp igjen før talet på smitta eller døde er kraftig redusert. Det er latterleg, la forsvarsprofilen til.

Det var utanriksminister Dominic Raab som førre veke sa at Premier League-fotball vil løfte heile nasjonen.

Må vere trygt for alle

Måndag vart det kjent at den britiske regjeringa ikkje vil opne for profesjonell idrett, sjølv ikkje bak lukka dører, før tidlegast 1. juni. Samtidig er det opning for at til dømes Premier League kan komme i gang igjen utan publikum i sommar.

Manchester City-profilen Raheem Sterling antydar til liks med Rose at han er meir enn avventande til planane.

– Den augneblinken vi vender tilbake, må vere ein augneblink som ikkje berre handlar om fotballmessige ting. Det må vere trygt ikkje berre for oss, men for medisinske støtteapparat og dommarar, sa han på sin YouTube-kanal måndag ifølgje The Guardian.

– Fram til då er eg ikkje redd, men eg er reservert og tenkjer på kva det verste utfallet kan bli, legg til den fotrappe vingen.

Bekymringa skal vere stor blant mange spelarar i Premier League.

– Det finst spelarar som har uttrykt uro, sa sjefen for spelarforeininga PFA, Bobby Barnes, måndag.

Samtalar går føre seg

Klubbane i den engelske eliteserien held i dagane som kjem fram med samtalane sine om neste skritt i «Project Restart», som har som mål å kunne ta opp att fotballsesongen så raskt som mogleg.

Så langt har Englands øvste fotballserie formelt ikkje fått grønt lys til å gjennomføre planen, og søndag uttalte statsminister Boris Johnson at «dette er ikke riktig tidspunkt til å lette på restriksjonene i forbindelse med utbruddet av koronaviruset på De britiske øyer».

12. juni er nemnd som ein mogleg oppstartsdato for kampar. Spel for tomme tribunar og på nøytrale arenaer er sannsynlege grep. Ei rekkje klubbar har samtidig uttrykt motvilje mot å spele på andre banar enn si eiga.

(©NPK)