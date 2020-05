VIFs Jensen reagerer på NFFs plan: – Ikkje mogleg å ha eit vanleg liv

sport

I eit intervju med avisa er midtbanespelaren kritisk til eit regime som han meiner legger «voldsomme begrensninger» på livet til spelarane.

– Det har ikkje vore nokon dialog med oss spelarar i desse forhandlingane, så vidt eg veit. Dette er noko NFF og klubbane har køyrt på med for å få opna fotballen igjen. Dei har gått god for at alle spelarane har moglegheit til å bruke 24 timar av døgnet sitt på fotballen, seier Jensen.

– Eg stiller òg spørsmål ved kvar NISO (spelarorganisasjonen) har vore i desse forhandlingane. Vi spelarar blir sette i eit veldig dilemma. Viss du seier nei til å følgje retningslinjene, verkar du illojal og useriøs. Men viss du seier ja, seier du frå deg all sosial kontakt med venner og familie, held han fram.

Jensen fryktar at fotballspelarane må leve i ei form for karantene ut 2020. Ifølgje VG er det fleire andre i Eliteserien som delar tankane hans.

NISO-leiar Joachim Walltin opplyser at spelarforeininga har vore med i Norges Fotballforbunds prosess for å komme i gang med sesongen, mellom anna gjennom representantar for Eliteserien, Toppserien og førstedivisjon. Walltin seier samtidig at han respekterer Jensens utspel.

– At det vil komme reaksjonar, må ein rekne med. Det er snakk om veldig inngripande tiltak. Innspela frå Oldrup Jensen her viser at det kanskje var smart å byrje med Eliteserien i denne omgangen og ikkje gå breiare ut. Vi ser òg at det vil vere utfordrande jo lenger dette varer. Det er berre bra at han seier frå, seier Walltin til VG.

