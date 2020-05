Carlsen følgjer opp suksessen og presenterer nytt Tour-konsept

sport

Den norske verdsmeistaren gjorde nyleg suksess med nyvinninga Magnus Carlsen Invitational. Den vann han til slutt sjølv og stakk av med førstepremien på 734.000 kroner.

No er 29-åringen klar med eit nytt konsept.

Onsdag opplyser Carlsen-leiren at planane for The Magnus Carlsen Tour skal presenterast på ein pressekonferanse i Oslo torsdag.

Nyvinninga blir omtalt som «fire nye superturneringer på nett som kulminerer i finale i august og med en samlet premiepott sjakken ikke har sett maken til».

