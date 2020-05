Haalands veg mot «comeback»: Isolert på hotell, henta inn psykolog og får ikkje møte venner

sport

Dortmund startar opp igjen med kampar laurdag. Det skjer for tomme tribunar heime mot Schalke.

Med i støtteapparatet er psykologen Philipp Laux. Han vart knytt til klubben førre veke. Laux (48) var tidlegare reservemålvakt i Dortmund. Virusutbrotet gjorde at klubben kasta om og henta psykologen inn tidlegare enn planlagt.

– I kjølvatnet av koronakrisa, ho har gitt oss plutselege nye utfordringar, framskundar vi prosessen med å få inn sportspsykolog i klubben, seier Sebastian Kehl til nettsida til klubben.

Han er éin av dei sportslege leiarane av klubben.

– Laux har i tillegg til erfaringa si som psykolog, mange år bak seg som profesjonell spelar. Han kan hjelpe oss i arbeidet på fleire plan, mellom anna når det gjeld utvikling av einskildindividet.

Grep

Mange proffspelarar har meldt om utfordringar med å takle ein kvardag med heimekarantene og bortfall av treningar og kampar.

No er spelartroppane til dei aller fleste Bundesliga-lagene innkvartert på hotell og lever i ei form for karantene. For Haaland dreier det seg om 4-stjernershotellet L´Arrivée. Der melder avisa Bild at det er teke grep i det siste.

Wifi-kvaliteten var for dårleg ifølgje spelarar, og eit nytt nett er installert slik at spelarane kan halde kontakten med familie og vener via digitale plattformer.

Ei mellombels basketballbane er òg rigga til. Tre kokkar er i tillegg på plass for å lage det som måtte krevjast.

Avskore frå familien

Spelarar og leiarar får ikkje møte familie eller vener på minst sju dagar. Smitteverntiltaka er omfattande. Tysk Bundesliga blir den første av dei store seriane som startar opp igjen etter at pandemien slo til.

Dortmund ligg fire poeng bak tabelleiar Bayern München når det står att ni seriekampar.

Dette er opningsrunden, laurdag 16/5 (15.30): Augsburg – Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf – Paderborn, Borussia Dortmund – Schalke, Hoffenheim – Hertha Berlin, RB Leipzig – Freiburg, Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (18.30).

Søndag 17/5: Köln – Mainz (15.30), Union Berlin – Bayern München (18.00).

Måndag 18/5: Werder Bremen – Leverkusen.

(©NPK)