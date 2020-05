Handballens nye smittevernregler: Hyppig ballvask, eige klister og opning for bortvisning

sport

Måndag offentleggjorde regjeringa den ferske rettleiaren sin for norsk idrett under viruskrisa. Ho opna mellom anna for bruk av felles ball i treningsaktivitet, noko som naturleg nok skapte jubel i handballen.

Med utgangspunkt i dei generelle oppdaterte reglane frå regjeringa, fekk dei enkelte særforbunda i oppgåve å utarbeide ein eigen rettleiar. Handballpresident Kåre Geir Lio varsla overfor NTB at arbeidet med den ville bli igangsett med det same.

– Den er ferdig i morgon. Det kan eg love deg. Vi kjem til å setje oss ned med éin einaste gong, sa Lio optimistisk.

Eige klister og moglege bortvisningar

Onsdag vart den oppdaterte rettleiaren publisert på nettsidene til forbundet. Han inneheld 12 retningslinjer for gjennomføring av trening og dessutan ei rekkje tips til smittereduserende tiltak ved opphald i hall.

Blant retningslinjene som er nedfelte er at alle spelarane skal ha eiga flaske og eige klister/klisterfjerner, og dessutan at ballen blir vaska etter kvar trening. I tillegg blir utøvarane oppmoda til «ikkje å ta seg til ansiktet mens ein bedriv aktivitet med felles ball».

Dei nasjonale retningslinjene om at kvar treningsgruppe skal bestå av maks 20 personar, og at alle til kvar tid skal halde minst éin meters avstand, ligg i botnen.

Lista over retningslinjer blir avslutta med eit punkt om at «forsettlige brot på retningslinjene skal føre til bortvisning fra treningen».

Stengde garderobar

På lista over tips for gjennomføring av treningar i hall blir det understreka mellom anna at foreldre og andre skuelystne skal halde seg utanfor hallen. Gruppene spelarane blir delte inn i bør heller ikkje endrast i same veke, og dei bør innehalde spelarar frå «samme område/skolekrets».

Når deltakarane skal byte i gruppene skal det vere minst to dagar mellom dei aktuelle treningane. Både garderobane til hallane og eventuelle styrketreningsfasilitetar blir framleis haldne stengt.

I handballmiljøet er gleda over å komme i gang med meir normal trening stor. Måndag trena mellom anna Bækkelagets herrelag i hall igjen.

– Det var herleg for spelarane å kaste litt ball til kvarandre og skyte mot mål, sjølv om det ikkje var lov med kroppskontakt. Eg synest treninga gjekk bra og at spelarane var disiplinerte, sa Bækkelaget-trener Tom-Eirik Skarpsno til NTB etterpå.

Handballen i Noreg vart 11. mars stoppa og avlyst med éin serierunde igjen av eliteserien for menn. Normalt startar neste sesong i månadsskiftet august/september, men det er enno ikkje sett opp terminliste for nokon av seriane.

(©NPK)