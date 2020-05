Justerte reiseråd kan få konsekvensar for eliteserieplanen

sport

Det stadfestar konkurransedirektøren i fotballforbundet Nils Fisketjønn til NTB.

Førre veke opplyste Tv-rettshavar Discovery at dei seks første rundane i Eliteserien skal spelast som eit gruppespel med fire lag i kvar pulje. Men dette er ikkje endeleg spikra, ifølgje Fisketjønn.

– Nei, det har det aldri vore. Vi har jobba med mange ulike scenario undervegs medan denne situasjonen har utvikla seg, seier han til NTB.

Kan endrast

Helseminister Bent Høie (H) har varsla at det vil kome oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser fredag. Fisketjønn seier at NFF vil lytte til eventuelle reiseråd som gjeld for fotballen før eliteserieplanen blir spikra.

– Det som måtte kome av justerte reiseråd, kan få tyding for korleis vi riggar oppsettet. Det er klart at det speler inn på det vi må ta omsyn til av reising, belastning og smittevern, seier han.

NFF-toppen seier at oppstartsdatoen 16. juni uansett står fast.

Førre veke erfarte Eurosport at dei fire gruppene som skal nyttast i dei seks første eliteserierundane blir slik:

Gruppe A: Rosenborg, Molde, Kristiansund og Aalesund.

Gruppe B: Brann, Haugesund, Viking, Bodø/Glimt.

Gruppe C: Start, Odd, Sandefjord, Strømsgodset.

Gruppe D: Mjøndalen, Stabæk, Vålerenga og Sarpsborg 08.

Blir presentert laurdag

Frå Discovery heitte det at puljane skal «trekkes» i ei direktesend TV-sending 16. mai. Fisketjønn seier at det framleis er planen å presentere kampoppsettet og formatet der.

– Vi har som arbeidsmål å presentere dette i sendinga hos Eurosport laurdag, og det arbeidsmålet gjeld framleis, seier han.

Tanken bak å fordele dei første rundane på fire relativt lokale grupper, er å avgrense reiseaktiviteten i samsvar med retningslinjene til styresmaktene. Dersom det fredag blir opp opna for større reiseaktivitet, kan det tenkjast at kampoppsettet blir endra før presentasjon.

